В армии РФ произошло устранение профессиональной вертикали, - боец ВСУ Шандор
В российской армии произошло полное устранение профессиональной вертикали и переход к эмоциональной войне – чем больше профессионалов отстранят, тем быстрее ВСУ выйдут на границы
Об этом в эфире Еспресо рассказал профессор Ужгородского национального университета, боец Закарпатской бригады ТрО, которая находится в Харьковской области Федор Шандор.
"Если наблюдать - есть децентрализация армии РФ и начало руководства непрофессионалами Вооруженными силами. Мы видим отстранение генералов, там было немало выпускников харьковских, львовских, одесских институтов и академий. Это профессионалы своего дела и произошло полностью устранение профессиональной вертикали и переход к эмоциональной войне, которую возглавляет непрофессионал Путин", - отметил он.
Шандор подчеркнул, что доминирует в его ближайшем круге ФСБшная верхушка, не являющаяся профессионалами в военных действиях.
"В стратегическом и тактическом военном деле мы видим полное устранение российского профессионального генералитета от войны в Украине. Если так продолжится в дальнейшем, то это нам на руку и чем больше профессионалов отстранят от военного дела, тем быстрее мы выйдем на наши государственные границы", - подытожил. военный.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.95
-
EUR
Покупка 38.7Продажа 39.96
- Актуальное
- Важное