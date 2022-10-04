Об этом в эфире Еспресо рассказал профессор Ужгородского национального университета, боец Закарпатской бригады ТрО, которая находится в Харьковской области Федор Шандор.

"Если наблюдать - есть децентрализация армии РФ и начало руководства непрофессионалами Вооруженными силами. Мы видим отстранение генералов, там было немало выпускников харьковских, львовских, одесских институтов и академий. Это профессионалы своего дела и произошло полностью устранение профессиональной вертикали и переход к эмоциональной войне, которую возглавляет непрофессионал Путин", - отметил он.

Шандор подчеркнул, что доминирует в его ближайшем круге ФСБшная верхушка, не являющаяся профессионалами в военных действиях.

"В стратегическом и тактическом военном деле мы видим полное устранение российского профессионального генералитета от войны в Украине. Если так продолжится в дальнейшем, то это нам на руку и чем больше профессионалов отстранят от военного дела, тем быстрее мы выйдем на наши государственные границы", - подытожил. военный.