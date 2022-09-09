Об этом сообщает в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"У России осталось менее 200 "искандеров" и она их бережет, в то же время выпускает по Украине старые ракеты С-300, которые нужно утилизировать", - говорится в сообщении.



Именно "искандеры" армия РФ сейчас использует очень редко: "В последний раз, буквально в августе, когда они применили в район Киева, с территории Беларуси".



Разведка высчитала, что ракеты С-300 на хранении у оккупантов уже более 30 лет, а есть около четырех десятилетий: "Это по сути ракета, которую необходимо выводить из боевого состава. Их около 7 тысяч".



"Вместо того чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускаются по нашей территории. Если посчитать, сколько они используют, то им хватит этих ракет еще на 3 года.



Системы "Калибр", по подсчетам, они могли производить в год 150-180 ракет. И тот запас, который у них есть, они уже хранят, потому что около 70% комплектующих не российского производства», – заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

За сутки 8 сентября российские оккупанты выпустили на территорию Украины 45 авиационных и 5 ракетных ударов. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb