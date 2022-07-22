В армии РФ начали расти потери среди офицеров, это может быть связано с работой РСЗО HIMARS, - исследование BBC
Благодаря работе высокоточных артиллерийских системы, ВСУ могут наносить акцентированные удары по командным пунктам и тыловым позициям врага
Об этом говорится в исследовании BBC .
В конце июня в Украину пришла первая партия реактивных систем залпового огня HIMARS от западных партнеров. Рост эффективности работы украинской артиллерии отразился, в частности, на статистике потерь среди офицерского состава российской армии.
Число погибших офицеров врага постепенно снижалось с 20% (в марте и апреле) до 17% в июне и июле. После поступления в Украину высокоточных артиллерийских систем наблюдают тенденцию роста цифр. Это связывают с возможностью наносить более точные удары по тыловым позициям врага, где есть большое скопление руководящего состава.
В общей сложности, на 22 июля служба BBC совместно с изданием "Медиазона" подтвердили гибель 4 940 российских военных, 852 из них – офицеры. Более 80 человек из руководящего состава российская армия потеряла за последние две недели, в том числе 10 полковников.
Тяжелые потери армия врага понесла в воздухе – это не менее 50 военных летчиков. Подготовка одного летчика-снайпера занимает 15-17 лет и обходится государству в 12-14 миллионов долларов.
По роду войск враг больше потерял представителей пехоты и десанта – ориентировочно по 20% из общего числа погибших. Что касается регионов, в украинско-российской войне больше всего погибших из Дагестана – 245 человек. Всего 11 убитых оссийских военнослужащих имели московскую прописку.
Следует отметить, что исследование BBC базируется исключительно на подтвержденных вратах российских военных, фамилии которых удалось установить из открытых источников. В то же время разведка США насчитала 15 тысяч убитых и втрое больше раненых. А вот в Генштабе ВСУ по состоянию на 22 июля называют цифру в 39 тысяч уничтоженной живой силы врага.
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