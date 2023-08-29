В армии РФ элитные подразделения деградируют в обороне, что ослабляет их атакующую способность - ISW
Российское военное командование продолжает тратить элитные подразделения, в частности части НДС, направляя их для защиты уязвимых позиций на пути украинского контрнаступления.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Геолоцированные кадры, опубликованные 27 августа, показывают, что российское военное командование опрокинуло подразделения 76-й российской гвардейской десантно-штурмовой дивизии для усиления российских позиций у Роботино, вероятно, из Кременной на Луганщине.
Эксперты ISW ранее отмечали, что российские войска передислоцировали 7-ю гвардейскую горнострелковую дивизию НДС из Херсонской области для поддержки российской обороны в Запорожской области, а также перебросили другие силы НДС из Луганской области для защиты от контрнаступлений украинских войск на флангах Бахмута.
Российское военное командование последовательно возлагалось на формирование НДС как наступательные, и они, вероятно, деградировали из-за своего высокого оперативного темпа. Деградация этих сил, вероятно, ослабит способность армии РФ проводить сложные оборонительные операции и почти наверняка подорвет любые намерения России восстановить масштабные наступательные операции, преимущественно опиравшиеся на НДС, которых сейчас не хватает в РФ.
- Напомним, 28 августа Минобороны официально подтвердило увольнение села Роботино в Запорожской области.
- За сутки кафиры потеряли около 490 солдат. В общей сложности их потери составляют уже более 251 тыс. военных.
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