В армии РФ элитные подразделения деградируют в обороне, что ослабляет их атакующую способность - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Геолоцированные кадры, опубликованные 27 августа, показывают, что российское военное командование опрокинуло подразделения 76-й российской гвардейской десантно-штурмовой дивизии для усиления российских позиций у Роботино, вероятно, из Кременной на Луганщине.

Эксперты ISW ранее отмечали, что российские войска передислоцировали 7-ю гвардейскую горнострелковую дивизию НДС из Херсонской области для поддержки российской обороны в Запорожской области, а также перебросили другие силы НДС из Луганской области для защиты от контрнаступлений украинских войск на флангах Бахмута.

Российское военное командование последовательно возлагалось на формирование НДС как наступательные, и они, вероятно, деградировали из-за своего высокого оперативного темпа. Деградация этих сил, вероятно, ослабит способность армии РФ проводить сложные оборонительные операции и почти наверняка подорвет любые намерения России восстановить масштабные наступательные операции, преимущественно опиравшиеся на НДС, которых сейчас не хватает в РФ.