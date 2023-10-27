В армии РФ больше дезертиров, кто отказывается воевать – расстреливают, США все труднее быть военным лидером. Акценты мировых СМИ 27 октября

Об этом и не только писали мировые СМИ по состоянию на утро 27 октября.

Дезертирство в русской армии выходит на первый план

Фото: Reuters

В The Guardian написали обширную статью о том, что в российской армии появляется все больше дезертиров.

"Русские мужчины рассказывают о побеге в Армению, вине и угрызениях совести, поскольку все больше солдат убегают от преступной войны в Украине", - пишут британские журналисты.

Сидя в подвальной студии в центре Еревана, Артем рассказал о своем решении покинуть российскую армию после года, проведенного в боях в Украине.

Еще две недели назад он был командиром взвода и жил в окопе. С тех пор он покинул свой пост и сбежал в армянскую столицу.

"Я не хотел участвовать в этой войне. Я не хотел быть частью империалистических привычек нашего правителя", – сказал он. "Да я чувствую вину перед Украиной. Вина за то, что я не сделал этого раньше… Я мог сказать "нет", я просто не знал, какие будут последствия"».

Артем является одним из растущего числа российских боевиков, бежавших из армии за последние 20 месяцев войны.

Он приехал из маленького города на юге Сибири, сказал, что подростком ушел в военный интернат, "потому что армия казалась престижной". Он подписал трехлетний контракт с российскими военными, но быстро разочаровался, и когда российские войска вторглись в Украину, его отправили на границу учить призывников.

Но когда вторжение России затормозилось, что заставило Кремль объявить широкомасштабную мобилизацию, ему приказали присоединиться к боевым действиям.

"Я не пытаюсь оправдываться. Потому что моя работа позволила другим силам участвовать в боевых действиях", – сказал он. "Да все время, проведенное там, я думал о том, как убежать".

Дезертирство и "добровольная" сдача в плен караются длительными сроками заключения в России, и Артем сказал, что его командиры угрожали ему тюрьмой, если он решится покинуть свой пост. По его словам, он также слышал истории о том, как военнослужащих запирали в подвалах на востоке Украины после того, как они отказались воевать, сообщения.

Алексей – второй дезертир, общавшийся с Guardian в Ереване. Он сказал: "Вы видите здесь других россиян на улице, и можете даже не знать, что служили вместе. Это не то, о чем вы говорите".

В отличие от Артема, который был срочным контрактником, Алексей был призван по мобилизации Владимира Путина в сентябре 2022 года.

"Сказать, что я был в шоке, когда меня мобилизовали, - это вообще ничего не сказать", - сказал Алексей. "Мы быстро поняли, что станем просто мясом для военной машины".

Алексей описал ежедневные моральные дилеммы, с которыми он сталкивался как солдат, участвуя в войне, которая, как он знал, была неправильной. "Я чувствовал ответственность за свою команду, я не хотел, чтобы ребята, которых я хорошо знал, умерли из-за моей неудачи. Но я понял, что, устанавливая линии связи, я косвенно убивал других людей".

Он рассказал, что был свидетелем пьяных потасовок среди однополчан, утверждая, что некоторые из них заканчивались смертельной стрельбой. "Проходило время, солдаты начали думать, к чему это все? Многие из тех, кто был увлечен борьбой, начали сомневаться в цели всего этого".

Используя тот же путь бегства, что и Артем, Алексей наконец добрался до Еревана в прошлом месяце после того, как ему разрешили вернуться в Россию на короткий перерыв.

Обоим мужчинам помогла в бегстве базирующаяся в Грузии антивоенная организация Idite Lesom идиома, которая буквально означает "идти через лес" на русском языке. Основатель Idite Lesom Григорий Свердлин заявил, что его группа помогла дезертировать уже более 500 российских солдат.

"Если мы узнаем, что человек причастен к военным преступлениям, мы ему не поможем", - сказал Свердлин. "Но мы не следственные органы, мы рассуждаем прагматично – даже если он успел выстрелить три раза, пусть не стреляет четвертый, и тогда будет кому расследовать военные преступления".

В последнее время в группе заметно увеличилось количество запросов от желающих дезертировать. Такую оценку подтверждают данные, обнародованные российской судебной системой, где, по данным независимого издания "Медиазона", в первом полугодии 2023 года возбуждено 2076 уголовных дел против военнослужащих, обвиняемых в самовольном уходе от подразделений. Это вдвое больше, чем за 2022 год, и втрое больше, чем довоенный показатель за 2021 год. Реальные цифры, вероятно, будут больше, учитывая систематические попытки Кремля скрыть информацию о военных.

Российское командование казнит собственных солдат

Фото: Reuters

В BBC отметили , что Россия казнит собственных отступающих солдат.

Россия казнит солдат, пытающихся отступить от кровавого наступления на востоке Украины, заявили в Белом доме.

По данным США, часть потерь России под Авдеевкой была "по приказу собственных лидеров".

С середины октября российские и украинские войска ведут упорные бои за прифронтовый город. Считается, что за это время Россия понесла "значительные" потери.

По украинским оценкам, количество потерь россиян в Авдеевке составляет 5000 человек, тогда как США утверждают, что Россия потеряла "по меньшей мере" 125 бронетехники и более одного батальона техники.

Представитель украинской армии заявил, что российские войска отказываются атаковать украинские позиции под Авдеевкой из-за значительных потерь и что в отдельных частях были мятежи.

"Мобилизированные силы России остаются недостаточно обученными, недостаточно оснащенными и неготовыми к бою, как это было во время их неудачного зимнего наступления в прошлом году", - заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Он сказал, что российские военные, "кажется, используют то, что мы бы назвали тактикой "человеческой волны", просто бросая массы этих плохо обученных солдат прямо в бой".

Взятие Авдеевки, расположенной вблизи оккупированного Россией города Донецка, позволило бы российским войскам оттеснить линию фронта, что усложнило бы украинским силам дальнейшее продвижение в Донецкую область.

США все труднее быть глобальным лидером в защите всех стран, с которыми подписаны соответствующие договоры

Фото: Getty Images

В New York Times размышляли , способна ли Америка защитить все страны, которые хотят быть под ее зонтиком защитку? Многие страны, включая Украину и Израиль, хотят большей защиты США от России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Но некоторые американцы противятся дальнейшим военным обязательствам.

"Со всего мира они приходят во властные кабинеты в Вашингтоне, ища одного: обязательства американского правительства защищать их страны во время нарастания геополитических кризисов. В последние месяцы лидеры и дипломаты все большего количества стран подписали соглашения о безопасности с Соединенными Штатами, улучшили военные связи". ски и покупку оружия или начали переговоры о потенциальных новых оборонных договорах и договоренностях", - пишут американские журналисты.

Среди стран – Украина, которая находится в состоянии войны с Россией; Саудовская Аравия и Бахрейн, стремящиеся обезвредить Иран; и Япония, Южная Корея, Австралия и Филиппины, озабочены военными амбициями Китая и Северной Кореи. Испуганная агрессией России Финляндия в апреле присоединилась к Североатлантическому альянсу, а Швеция находится на грани членства.

Администрация Байдена усиливает боеприпасы в Израиль для авиаударов в Газе и направила две авианосные группы в восточное Средиземноморье. У Израиля и США есть ряд соглашений о военной помощи.

Во всем мире побуждение к тому, чтобы Соединенные Штаты были глобальным партнером в сфере обороны, сильнее, чем когда-либо после окончания холодной войны. Но многие американцы противятся тому, чтобы их нация играла эту роль, по крайней мере, частично из-за политического влияния катастрофических войн США в Ираке и Афганистане.

А критики говорят, что сокрушительные атаки ХАМАС 7 октября, в результате которых погибли около 1400 израильтян, подчеркивают тот факт, что оборонные соглашения не создают реальную основу для мира и сдерживания.

Это сопротивление Соединенным Штатам как то, что президент Байден и другие официальные лица США называют "незаменимой нацией" - они подразумевают гаранта безопасности во всем мире - имеет определенные корни в традиционных либеральных антивоенных ценностях, но они также связаны с удивительными идеологическими сдвигами последних лет. Ведь многие избиратели-республиканцы, когда-то являвшиеся сторонниками холодной войны и борьбы с терроризмом, теперь поддерживают изоляционистских и пророссийских политиков, в частности бывшего президента Дональда Дж. Трампа.

Некоторые законодатели-республиканцы сейчас пытаются прекратить помощь Украине, а прогрессивные демократы осудили продолжающиеся израильские авиаудары, в результате которых погибли тысячи палестинцев. Все это создает потенциальную борьбу вокруг нового запроса Белого дома на 105 миллиардов долларов военной помощи, которые поступят преимущественно Украине и Израилю.

Сенаторы-демократы также выразили сомнения в усилиях администрации Байдена договориться об соглашении об обороне с автократической Саудовской Аравией, которое напоминало бы соглашения, которые Соединенные Штаты имеют с Японией и Южной Кореей, десятилетиями демократическими союзниками.

Несмотря на признаки американской оппозиции, страны Европы, Ближнего Востока и Азии все еще считают Соединенные Штаты наиболее и, возможно, единственным жизнеспособным гарантом своей безопасности. А официальные лица США говорят, что альянсы остаются опорой того, что они называют "международным порядком, основанным на правилах".