В армии РФ активно уговаривают срочников заключать контракты для войны против Украины, - Генштаб ВСУ
Российская армия продолжает принимать меры для пополнения живой силы и активно уговаривает срочников подписывать контракты для участия в войне против Украины
Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке.
"Российская федерация не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы", - говорится в сообщении.
Так, в одной из воинских частей в Краснодарском крае срочников поощряют к подписанию контрактов. Соглашающимся прогнозируют командировки в Украину на август 2023 года.
Украинские защитники поразили районы сосредоточения оккупантов, склады боеприпасов и зенитно-ракетные комплексы
"В течение суток Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения захватчиков", - отметили в Генштабе.
Также подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили вражеский склад боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и еще один важный объект противника.
Враг за сутки нанес четыре ракетных и 24 авиационных удара и продолжает вести наступательные действия на пяти направлениях.
За сутки российская армия нанесла четыре ракетных и 24 авиационных удара. Также враг совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления: в течение суток враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка и Михальчина Слобода Черниговской области; Атинское, Искрисковщина, Волфин, Павловка и Поповка Сумской области; Басово, Козачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Вовчанск и Большой Бурлук на Харьковщине.
Купянское и Лиманское направления: враг совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов, а именно: Красное Первое, Дворичная, Купянск, Крахмальное и Берестово Харьковской области; Невское и Белогоровка – Луганской области, а также Торское, Спорное и Федоровка Донецкой области.
Также вел безрезультатные наступательные действия в районах Масютовка, Новоселовское, Белогоровка, Верхнекаменское
Бахмутское направление: под обстрелы попали населенные пункты Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Пивничное Донецкой области.
Также враг продолжает совершать наступательные действия и пытается захватить город, но теряет наступательный потенциал. Украинские защитники продолжают отражать многочисленные атаки окупантов в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и в северной части Бахмута.
Авдеевское, Марьинское и Шахтерское направления: вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ласточкино, Бердичи, Авдеевка, Тонечко, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар Донецкой области.
Также противник совершил безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа.
Запорожское и Херсонское направления: под обстрелами оказались населенные пункты недалеко от линии столкновения, в частности: Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Червоное, Чаривнное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области, а также Антоновка и Херсон.
- 21 марта в ВСУ рассказали, что украинской армии удалось создать "сетку смерти" для российского огневого поражения, а из-за оружия Запада РФ не может вести контрбатарейную борьбу.
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