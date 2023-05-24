В армии окупантов существенно ухудшилась дисциплина после частичной мобилизации, - британская разведка
Британские специалисты отметили, что с начала года в военных судах РФ рассмотрели 1053 дела о самовольном бегстве солдат. За 5 месяцев 2023 года было рассмотрено больше таких дел, чем за все прошедшее
Об этом сообщили в минобороны Великобритании.
Отмечено, что российские военные пытались обеспечить дисциплину в своих рядах во время войны против Украины, однако после проведения частичной мобилизации проблемы только ухудшились. Судебные данные свидетельствуют о том, что большинство из тех, кого признали виновными в самовольном бегстве, теперь наказаны условными сроками, то есть их могут передислоцировать на войну против Украины.
Разведчики резюмировали, что попытки РФ улучшить дисциплину в армии сосредоточены на том, чтобы поддержать патриотический пыл, а не на устранении причин разочарования мобилизованных.
- 23 мая британская разведка сообщила , что Россия создает новую элитную ударную авиационную группировку под кодовым названием "Шторм" для участия в войне против Украины. Вероятно, подразделение будет состоять, по меньшей мере, из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрильи ударных вертолетов.
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