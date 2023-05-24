Об этом сообщили в минобороны Великобритании.

Отмечено, что российские военные пытались обеспечить дисциплину в своих рядах во время войны против Украины, однако после проведения частичной мобилизации проблемы только ухудшились. Судебные данные свидетельствуют о том, что большинство из тех, кого признали виновными в самовольном бегстве, теперь наказаны условными сроками, то есть их могут передислоцировать на войну против Украины.

Разведчики резюмировали, что попытки РФ улучшить дисциплину в армии сосредоточены на том, чтобы поддержать патриотический пыл, а не на устранении причин разочарования мобилизованных.