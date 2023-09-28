В Армении заявили, что ратификация Римского устава не обяжет к аресту Путина

Об этом сообщает Радио Азатутюн .

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян сказал, что Ереван в апреле передал Москве решение проблемы возможного ареста Путина путем двустороннего соглашения – но ответа так и не получил.

"Нашим российским партнерам было предложено решение на основе части 2 статьи 96 Римского устава. Это предполагает подписание двустороннего соглашения", – сказал Киракосян.

Представляя проект, он подчеркнул, что истинной причиной ратификации устава Международного уголовного суда является стремление иметь дополнительный международный правовой механизм привлечения Азербайджана к ответственности.

Он подчеркнул, что действующие главы государств наделены иммунитетом.

После одобрения парламентской комиссией проект внесен в повестку парламента Армении.

Реакция Москвы

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "чрезвычайно враждебным" по РФ решение Армении ратифицировать Римский устав.

"Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками (Римского устава, - ред.), и Армения прекрасно знает трудно складывающееся решение, принятое на основании этого устава. Мы знаем, что в Ереване об этом хорошо известно. Это не то что мы приветствуем", - сказал представитель Кремля.

По его словам, он не знаком с деталями предложенного Арменией соглашения для юридического решения по Римскому уставу.

В МИД РФ пригрозили "самыми отрицательными последствиями" для отношений стран из-за ратификации устава.

"Ереван не учел ответные предложения Москвы по Римскому уставу. После ратификации Римского устава Арменией будет трудно себе представить визиты руководства России в республику", - говорится в заявлении.