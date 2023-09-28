В Армении заявили, что ратификация Римского устава не обяжет к аресту Путина
Комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении одобрила проект ратификации Римского устава. Это событие прокомментировали в Ереване и Москве
Об этом сообщает Радио Азатутюн .
Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян сказал, что Ереван в апреле передал Москве решение проблемы возможного ареста Путина путем двустороннего соглашения – но ответа так и не получил.
"Нашим российским партнерам было предложено решение на основе части 2 статьи 96 Римского устава. Это предполагает подписание двустороннего соглашения", – сказал Киракосян.
Представляя проект, он подчеркнул, что истинной причиной ратификации устава Международного уголовного суда является стремление иметь дополнительный международный правовой механизм привлечения Азербайджана к ответственности.
Он подчеркнул, что действующие главы государств наделены иммунитетом.
После одобрения парламентской комиссией проект внесен в повестку парламента Армении.
Реакция Москвы
Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "чрезвычайно враждебным" по РФ решение Армении ратифицировать Римский устав.
"Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками (Римского устава, - ред.), и Армения прекрасно знает трудно складывающееся решение, принятое на основании этого устава. Мы знаем, что в Ереване об этом хорошо известно. Это не то что мы приветствуем", - сказал представитель Кремля.
По его словам, он не знаком с деталями предложенного Арменией соглашения для юридического решения по Римскому уставу.
В МИД РФ пригрозили "самыми отрицательными последствиями" для отношений стран из-за ратификации устава.
"Ереван не учел ответные предложения Москвы по Римскому уставу. После ратификации Римского устава Арменией будет трудно себе представить визиты руководства России в республику", - говорится в заявлении.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.
- 24 марта Конституционный суд Армении признал, что обязательства по Римскому уставу соответствуют конституции страны.
- В апреле в Армении заявили, что, несмотря на ратификацию Римского устава, которым руководствуется Международный уголовный суд, правительство страны "не намерено и желает" арестовывать Путина .
- 1 сентября правительство Армении направило Римский устав в Национальное собрание на ратификацию.
- 5 сентября Россия потребовала , чтобы власти Армении объяснили желание ратифицировать Римский устав.
- 13 сентября премьер-министр Николай Пашинян объявил, что Армения полностью ратифицирует Римский устав и подчеркнул, что это не имеет отношения к отношениям страны с РФ.
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