В Армении заработала двугодичная гражданская миссия ЕС

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

В понедельник, 20 февраля, в Армении начала работу гражданская миссия Евросоюза (EUMA) в рамках общей политики безопасности и обороны (CSDP).

Миссию развернут на армянской стороне армянско-азербайджанской границы. Она имеет целью "способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие и безопасность людей в зонах, пораженных конфликтом, а также обеспечить среду, благоприятную для усилий по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС", - говорится в сообщении

EUMA является нейтральной и неисполнительной миссией, которая будет иметь двухлетний мандат. В состав миссии входит только гражданский персонал – около 100 человек, включая приблизительно 50 невооруженных наблюдателей.

Оперативный штаб миссии разместится в Ехегнадзоре Вайоц-Дзорской области. Функции командующего гражданскими операциями будет выполнять директор отдела гражданского планирования внешнеполитической службы ЕС Стефано Томат, а главы миссии – Маркус Риттер, экс-начальник немецкого федерального управления полиции в Штутгарте.