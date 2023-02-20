В Армении заработала двугодичная гражданская миссия ЕС
Евросоюз запустил гражданскую миссию в Армении для содействия стабильности в приграничных районах
Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
В понедельник, 20 февраля, в Армении начала работу гражданская миссия Евросоюза (EUMA) в рамках общей политики безопасности и обороны (CSDP).
Миссию развернут на армянской стороне армянско-азербайджанской границы. Она имеет целью "способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие и безопасность людей в зонах, пораженных конфликтом, а также обеспечить среду, благоприятную для усилий по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС", - говорится в сообщении
EUMA является нейтральной и неисполнительной миссией, которая будет иметь двухлетний мандат. В состав миссии входит только гражданский персонал – около 100 человек, включая приблизительно 50 невооруженных наблюдателей.
Оперативный штаб миссии разместится в Ехегнадзоре Вайоц-Дзорской области. Функции командующего гражданскими операциями будет выполнять директор отдела гражданского планирования внешнеполитической службы ЕС Стефано Томат, а главы миссии – Маркус Риттер, экс-начальник немецкого федерального управления полиции в Штутгарте.
- 13 сентября 2022 г. на границе между Арменией и Азербайджаном начались обстрелы из минометов и тяжелой артиллерии. В тот же день премьер-министр Армении Пашинян попросил у Путина и контролируемой Россией ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности, – ред.) помощи в урегулировании конфликта с Азербайджаном. Однако страны ОДКБ не встали на защиту Армении, выразили свои соболезнования и создали "рабочую группу".
- 18 сентября в столице Армении Ереване прошел митинг за выход страны из ОДКБ.
- Совет ЕС по иностранным делам 17 октября принял решение о создании Мониторингового потенциала ЕС в Армении (EUMCAP) путем развертывания в Армении наблюдателей ЕС из мониторинговой миссии ЕС в Грузии (EUMM). В ноябре Пашинян устроил демарш на саммите ОДКБ, отказавшись подписывать совместные документы.
- Министр иностранных дел Армении в письме Боррелю 27 декабря 2022 года призвал ЕС развернуть гражданскую миссию в Армении.
- В январе 2023 г. Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории. А 23 января 2023 года Совет ЕС принял решение создать EUMA.
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