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В Армении возмутились реакцией РФ на просьбу о помощи ОДКБ в конфликте с Азербайджаном

17 сентября, 2022 суббота
06:27
Мир Армения

Спикер парламента Армении Ален Симонян выразил возмущение реакцией Организации договора о коллективной безопасности по просьбе о помощи в конфликте с Азербайджаном

Об этом сообщает news.am.

"Мы очень недовольны, конечно. Ожидания, которые были, не оправдываются. И, представляя народ, мы долго не сможем объяснить ему, почему ОДКБ не делает того, что предусмотрено. И, конечно, мы сделаем из этого выводы, уже делаем и уже сделали", - сказал Симонян.

Он добавил, что ждет более решительных шагов со стороны России.

"С Россией также у нас есть договор о взаимной помощи, и ожидаем от наших российских партнеров более ощутимых шагов, а не на уровне заявлений или полуслов", – отметил Симонян.

  • 13 сентября Азербайджан начал обстрел территории Армении. Стороны обвинили друг друга в начале военных действий.
  • Президент Армении Никол Пашинян обратился в РФ, ОДКБ и ООН с просьбой разрешить конфликт с Азербайджаном.
  • Сразу после этого страны ОДКБ выразили соболезнования и создали "рабочую группу".

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Россия
Армения
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