В Армении в преддверии саммита ОДКБ вспыхнули протесты против визита Путина
Армяне, а также россияне, бежавшие из страны из-за мобилизации и притеснений, требуют выхода страны из ОДКБ и протестуют против визита президента России
Об этом пишут российские оппозиционные телеграммы.
"23 ноября состоится саммит ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности, - ред.) в Ереване, но люди его не ждут они пришли в центр с портретами Путина и Лукашенко, а также флагами Украины и США. Кстати, протестуют не только армяне , но и сбежавшие от войны россияне", - пишет ЧТД.
Телеигра канал "Сота" отмечает , что 23 ноября состоится саммит ОДКБ в Ереване:
"В Ереване прошли митинги российских граждан и Национально-демократического пунктума против Путина и за выход из ОДКБ. Горожане хотят показать, что приезду Путина в Армению рады далеко не все".
Протестующие выкрикивают лозунг "Слава Украине!" и держат плакаты "Нет – войне!" и Путин и Лукашенко – персоны нон грата. Также они требуют освобождения политзаключенных в России и осуждают пропагандистов.
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