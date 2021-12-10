В Армении приняли закон, который позволит увольнять невакцинированных с работы

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Associated Press .

Решение было принято из-за одного из самых низких уровней вакцинации в регионе.

"Если работник не предоставит сертификат о вакцинации или негативном тесте на COVID-19, работодатель имеет право не допустить его на рабочее место, удержать зарплату и уволить этого работника, если тот не появляется на работе в течение 10 дней", - заявил замминистра труды и социальной политики Рубен Саргисян.

Он добавил, что эти требования не касаются президента, премьер-министра, членов парламента и правительства, омбудсмена и судей Конституционного суда, а также нескольких других чиновников из-за особого положения.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала бустерную дозу вакцины от коронавируса людям, обладающим ослабленным иммунитетом или получившим инактивированную вакцину против COVID-19.