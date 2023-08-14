В Армении погиб временный поверенный по делам Украины Сенченко
В Армении погиб временный поверенный по делам Украины Александр Сенченко. По данным СМИ, он утонул в озере Севан вечером 13 августа
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
"Министерство иностранных дел Украины с глубокой печалью сообщает о трагической смерти 13 августа 2023 года опытного и высококвалифицированного дипломата, временного поверенного по делам Украины в Республике Армения Александра Анатольевича Сенченко", - говорится в сообщении.
При этом обстоятельства, по которым произошла трагедия, там не уточнили.
В МИДе отметили, что Александр Сенченко начал свою работу в МИД в 2003 году. В течение своей дипломатической карьеры он работал на различных должностях в аппарате Министерства в Первом территориальном управлении, Департаменте евроатлантического сотрудничества и новых вызовов, Департаменте секретариата министра и Шестом территориальном управлении, а также направлялся в долгосрочные командировки в зарубежные дипломатические учреждения Украины в России, Азербайджанской Республике и Республике Армения.
В то же время СМИ пишут, что дипломат Сенченко утонул в озере Севан в Армении.
"Это произошло 13 августа вечером - спасатели во время дежурства в 25 м от берега заметили в воде мужчину, пропавшего во время плавания. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть", - пишет " Бабель ".
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