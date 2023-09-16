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В Армении может произойти военный мятеж, - экс-председатель оборонного штаба Нагорного Карабаха

16 сентября, 2023 суббота
17:28
Мир Армения

Эльхан Нуриев, член союза Офицеров Украины, глава оборонного штаба Нагорного Карабаха (1992-1993), рассказал, что Россия перебрасывает вагнеровских боевиков из Карабаха через Лачинский коридор в Армению

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Предметом перестрелок на армянско-азербайджанской границе является то, что пока в том регионе находится Россия, конечно, ни о какой стабильности говорить невозможно. Сейчас идет вытеснение России из региона, что обязательно и произойдет. Кроме того, и Армения поняла, что рассчитывать на возможности РФ нет смысла... Что может быть плохого в таком случае?У нас есть информация, и я бы хотел, чтобы наши армянские друзья об этом услышали. Россия туда перебрасывает вагнеровских боевиков, из Карабаха через Лачинский коридор. Информация, которая нам поступает с Кавказа, свидетельствует о том, что в Армении может произойти военный мятеж", - сказал экс-глава оборонного штаба Нагорного Карабаха.

Эльхан Нуриев отметил, что 60% граждан Армении на стороне демократически избранного премьер-министра Пашиняна.

"Россия не хочет уйти из региона, а хочет держать эти страны. То есть Грузию, где пророссийские власти, а в Азербайджане и Армении сделать такие вещи. Армения не такая большая страна, всего 36 тыс. кв. км, как среднестатистическая область Украины. К тому же на территории Армении официально находятся российские войска, также РФ вооружила боевиков в Нагорном Карабахе. Я почти уверен в том, что будут попытки совершить мятеж. А если Армения с Азербайджаном договорятся, то России не за что там держаться", - подытожил Нуриев.

Конфликт по Нагорному Карабаху

Конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет, с конца 1980-х годов. При СССР территория принадлежала Азербайджанской ССР, а населяли ее в основном армяне. В 1991 году регион объявил о "независимости" и представился Нагорнокарабахской Республикой, это происходило при поддержке Армении.

Во время вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько близлежащих районов Азербайджана перешли под контроль армянских вооруженных сил. В результате сотни тысяч человек, преимущественно этнические азербайджанцы, стали беженцами и внутренне перемещенными лицами.

В ноябре 2020 года, после очередного обострения ситуации, Азербайджан взял под контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и символический город Шуша (Шуши). На следующий день после захвата Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.

По условиям договора за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии столкновения развернута российская миротворческая миссия.

С этого времени в регионе периодически происходили военные конфликты. Последнее обострение началось в марте этого года, когда из-за стрельбы погибли люди.

14 мая Азербайджан и Армения согласились принять дальнейшие меры по делимитации границы. Стороны подтвердили свое признание так называемой Алматинской декларации, подтверждающей территориальную целостность Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км). Точная делимитация границ будет определена путем переговоров.

22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев во время пресс-конференции в Литве заявил , что подписание мирного соглашения между странами неизбежно. Глава государства выразил надежду, что это принесет мир на Кавказ и отметил, что, хотя территории Азербайджана находились под оккупацией почти 30 лет, страна готова к мирному соглашению. На переговорах с Алиевым премьер Армении Никол Пашинян официально согласился признать территорию Нагорного Карабаха суверенными землями Азербайджана . Со своей стороны азербайджанская сторона гарантирует соблюдение прав и свобод армянского национального меньшинства.

Эти договоренности предполагают прекращение существования не признанной в мире "Нагорнокарабахской Республики" и ее "органов власти". Договоренности Пашиняна и Алиева были достигнуты без участия Кремля и способны покончить с многолетним кровопролитием и напряжением в Карабахе. Посредниками выступили страны Евросоюза и США.

29 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил , что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.

5 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Азербайджан и Армения могут уже к концу этого года заключить мирное соглашение .

1 сентября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах своих территорий вдоль общей границы северо-западнее Нагорного Карабаха.

9 сентября в непризнанном Нагорном Карабахе прошли так называемые президентские выборы. Украина заявила , что осуждает их проведение и не признает результаты.

14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico заявил, что миротворцы РФ провалили свою миссию в Нагорном Карабахе.

Россия
Грузия
російська армія
Армения
военный переворот
Вагнергейт
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