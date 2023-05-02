В АРМА передано почти $3 млн со счетов банка, принадлежавших подсанкционному гражданину РФ, - ДБР
Благодаря работе работников ДБР суд наложил арест и передал в управление АРМА около $3 млн предприятия, принадлежащего гражданину РФ Михаилу Воеводину
Об этом сообщили ДБР по телеграмме.
По материалам ДБР около $3 млн со счетов банка, принадлежавших подсанкционному гражданину РФ, передано в АРМА . Средства хранились в украинском банке, подконтрольном также гражданину России, президенту российского футбольного клуба "ЦСКА" Евгению Гиннеру .
Благодаря работе работников ДБР суд наложил арест и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активов, полученных от коррупционных и других преступлений, около $3 млн. предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину РФ Михаилу Воеводину.
В ходе досудебного расследования Бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций на сумму более 1,6 млрд грн банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого был гражданин РФ.
Уже установлено, что после рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами.
Некоторые из "вливаний" учреждение получило после начала активной фазы боевых действий. Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала.
Досудебное расследование продолжается.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
Напомним, в Украине Гинер , Воеводин и Александр Бабаков являются непубличными совладельцами компании, владевшей несколькими облэнерго , гостиницами, ТЦ, аграрным бизнесом и банком.
- 25 апреля сообщалось, что ДБР разоблачило противоправную схему раздачи земель в Хмельницкой области более 3 млн гривен, к которой причастны чиновники Госгеокадастра
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