В АРМА передали российскую долю ведущего поставщика лекарств в медучреждения Украины
В Агентство по розыску и менеджменту активов передали долю поставщика лекарств в Украине, имеющего связи с РФ
Об этом информируют в Офисе генерального прокурора .
"По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора в управление АРМА передана российская доля капитала фармацевтического предприятия, активы которого в денежном эквиваленте составляют около 1 млрд грн", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что фармацевтическая компания, поставлявшая лекарства в учреждения здравоохранения Украины, имеет часть активов зарегистрированных в России.
"Должностные лица предприятия имеют непосредственную связь с РФ и могут быть причастны к финансированию государства-агрессора", - подчеркнули в прокуратуре.
Суд наложил арест на долю капитала компании, которой владеет юридическое лицо, зарегистрированное в РФ.
- 9 августа Украина арестовала корпоративные права и 35 объектов связанного с Россией предприятия более чем на 2,3 млрд грн, речь идет об одном из крупнейших производителей органических химических веществ на территории Украины.
- По ходатайству прокуроров Харьковской областной прокуратуры 5 августа судом наложен арест на корпоративные права 9 субъектов предпринимательской деятельности Харьковского региона, учредителями которых являются граждане РФ, на общую сумму более 40 млн грн.
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