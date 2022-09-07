В АРМА передали миллионные активы подконтрольной РФ энергокомпании, которой в Украине руководили ставленники ОПЗЖ

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в телеграме.

Как говорится в сообщении, по материалам СБУ в госсобственность переданы активы кремлевской бизнес-структуры, которой управляли ставленники запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ.

"По данным следствия, предприятие входило в структуру кремлевской промышленно-финансовой группы "Роснефть" и занималось поставкой электроэнергии. При этом часть полученных доходов переправляли в РФ для финансирования боевых действий против украинских войск... Именно через подконтрольную энергокомпанию ее российские бенефициары осуществили блокировку работы Лисичанского НПЗ в 2013 г. Это в свою очередь привело к резкому сокращению производства горючего и созданию его искусственного дефицита на украинском рынке", - пишет СБУ.

Отмечается, что в дальнейшем представители РФ использовали факт остановки нефтеперерабатывающего завода для расшатывания внутриполитической ситуации в нашем государстве.

Как напомнила СБУ, в мае 2022 года в результате следственно-оперативных действий стражи порядка заблокировали работу энергокомпании. На ее активы в размере более 23 млн грн наложили арест. Для дальнейшего направления арестованных средств на оборону они переданы в АРМА.

В рамках уголовного производства по факту возможного совершения преступлений за финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (статья 110-2, ч. 4) продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.

Досудебное расследование проводят следователи Главного следственного управления Службы безопасности при процессуальном руководстве прокуратуры.

В Агентство по розыску и менеджменту активов прокуратура передала активы трех асфальтобетонных заводов белорусских компаний стоимостью около 120 млн грн.

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