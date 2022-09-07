Об этом информирует Государственное бюро расследований .

"По материалам Государственного бюро расследований судом наложен арест и переданы в управление АРМА дополнительно установленные корпоративные права юридических лиц, косвенно принадлежащих народному депутату Алексею Ковалеву", - говорится в сообщении.

Частные общества входят в группу компаний "4 канал".

В декабре 2021 года Ковалев купил "4 канал" у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова, а затем задекларировал его в качестве подарка от родителей. А в ноябре 2021 года Ковалев попал в ДТП на авто, которого не было в его декларации.

После начала широкомасштабной агрессии России нардеп добровольно остался на оккупированных территориях, из-за чего в апреле его членство в партии "Слуга Народа" приостановили , а 3 мая исключили из фракции.

8 июня на facebook-странице нардепа Алексея Ковалева появился пост в поддержку оккупантов. В нем говорилось, что Ковалев посетил "очень важное для него мероприятие" – встреча первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко "с фермерами Херсонщины".

6 июля народному депутату Алексею Ковалеву сообщили о подозрении в государственной измене и пособничестве России. В апреле этого года правоохранители открыли дело в отношении нардепа Алексея Ковалева, который после полномасштабного вторжения РФ находится на временно оккупированной территории Херсона и помогает оккупантам.

7 июля генпрокурор поделилась подробностями дела обвиняемого в государственной измене нардепа Алексея Ковалева - подозреваемый организовывал вывоз соли и зерна из Херсона в Россию.

15 июля народному депутату Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в государственной измене, без альтернативы внесению залога. 16 июля суд арестовал имущество депутата-изменника в пользу государства. Задержали собственность более чем на 4,7 млн грн.

3 августа сообщалось , что на телеканале нардепа Ковалева, подозреваемого в государственной измене, проводили обыски.

Государственное бюро расследований вместе с Офисом генерального прокурора 17 августа передали в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами телеканала депутата-коллаборанта Алексея Ковалева.

22 августа АРМА передало имущество "4 канала" нардепа-коллаборанта Ковалева в распоряжение Госкино.

Медиаэксперт Отар Довженко считает, что судьбу "4 канала" коллаборанта Ковалева будет решать суд.

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