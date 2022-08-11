Об этом информирует в телеграмме Государственное бюро расследований.

"Суд арестовал часть нереализованного ПАО "Укрнафта" сжиженного газа и передал его в управление Агентству по розыску и менеджменту активов. Решение было принято по материалам уголовного производства ГБР по противоправной реализации сжиженного газа ПАО "Укрнафта" в течение апреля – мая 2022 года", - говорится в сообщении.

Известно, что во время военного положения в апреле Укрнафта подала заявку на проведение аукциона по продаже сжиженного газа. На заседании аукционного комитета была согласована биржа без лицензии, предложення компанией.

"Результаты аукциона имеют признаки фальсификации, поскольку победители купили сжиженный газ по цене практически в два раза ниже рыночной", - разъясняют в ГБР.

Предприятие недополучило около 300 млн гривен.

ГБР арестовало указанный сжиженный газ.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее в Агентство по розыску и менеджменту активов передали долю поставщика лекарств в Украине, имеющего связи с РФ. Активы в денежном эквиваленте составляют около 1 млрд грн.

9 августа Украина арестовала корпоративные права и 35 объектов связанного с Россией предприятия более чем на 2,3 млрд грн, речь идет об одном из крупнейших производителей органических химических веществ на территории Украины.

По ходатайству прокуроров Харьковской областной прокуратуры 5 августа судом наложен арест на корпоративные права 9 субъектов предпринимательской деятельности Харьковского региона, учредителями которых являются граждане РФ, на общую сумму более 40 млн грн.