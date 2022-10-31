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В АРМА передали активы предприятия, принадлежавшего российской компании, на общую сумму 2,3 млрд грн

31 октября, 2022 понедельник
16:15
Криминал

По ходатайствам прокуроров Офиса Генерального прокурора в управление АРМА переданы арестованные корпоративные права предприятия – одного из крупнейших производителей органических химических веществ на территории Украины, на общую сумму более 2,3 млрд грн

Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

Кроме этого, также передано более 30 объектов недвижимости этого предприятия.

Стало известно, что в течение 2011-2017 годов общество, специализирующееся на производстве нефтехимической и химической продукции, на основании соглашений о предоставлении ссуды и заключенных к ним дополнительных соглашений со связанной кипрской компанией получило более 800 млн долларов США ссуды для обеспечения финансовых потребностей предприятия. На момент заключения сделок и получения ссуд владельцем общества была одна из крупнейших российских нефтяных компаний, конечным бенефициарным владельцем которой был российский олигарх.

"Установлено, что под видом ссуд общество получило безвозвратную финансовую помощь, которую его руководство не собиралось возвращать вместе с процентами за ее пользование. Оно не уплатило налога на прибыль на общую сумму почти 2,2 млрд грн", - говорится в сообщении.

  • Более 2 млрд грн активов передали Агентству по розыску и менеджменту активов. Раньше они принадлежали Винницкому предприятию по производству бытовой химии. Среди арестованных активов – 100% уставного капитала компании в размере свыше 1,5 млрд грн и продукция и сырье более чем на 500 млн грн.
  • 5 сентября прокуратура передала в АРМА активы трех асфальтобетонных заводов, принадлежащих беларусским компаниям.

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