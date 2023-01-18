Об этом говорится в ответе АРМА на обращение аналитиков Trap Aggressor в связи с открытием производства омбудсменом из-за сокрытия информации о российских активах, передает StateWatch .

Аналитики отмечают, что после окончательного отказа АРМА обнародовать информацию о том, какие именно предприятия и имущественные комплексы российских и белорусских владельцев на территории Украины были переданы в его управление после начала полномасштабного вторжения РФ, в Секретариате уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца сообщили, что производство закрыто .

Отказ в предоставлении информации в Агентстве объяснили следующим образом:

отнесли информацию о перечне российских и белорусских активов, их стоимости и владельцах к служебной информации в связи с действием военного положения;

заявили, что не ведут отдельный учет этих арестованных активов, а также не располагают информацией о полученной сумме от их реализации.

"Формирование же информации по запрашиваемым Вами критериям возлагает на АРМА дополнительную нагрузку, в частности путем необходимости применения значительных интеллектуальных усилий с целью осуществления аналитической обработки входных данных и их обобщения", - говорится в ответе АРМА.

В Trap Aggressor подчеркнули, что Арма неоднократно в своих пресрелизах указывала именно на российскую принадлежность полученных активов.

"Однако Агентство не отчитывается перед обществом, сколько конкретно средств получил бюджет в течение 2022 года от управления российскими активами и кто именно управляет этими активами. Поэтому невозможно оценить эффективность АРМА", - подчеркнули аналитики.

5 января стало известно, что правительство Эстонии работает над конфискацией российских активов в пользу Украины. Более того, Эстония намерена первой среди стран Евросоюза ввести юридическую процедуру ареста российских активов – правовая база для этого появится уже к концу января.

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