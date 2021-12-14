В Арктике признали новый температурный рекорд: +38 °C

Об этом сообщает пресс- релиз ВМО.



Во вторник, 14 декабря, ВМО признала новый температурный рекорд для Арктики 38 °C (100,4 °F), зарегистрированный в российском городе Верхоянске 20 июня 2020 года.



Как отмечается в прессрелизе, эта температура, больше подходящая Средиземноморью, чем Арктике, была измерена на метеорологической надзорной станции во время исключительной и длительной сибирской волны тепла.



В течение большей части лета 2020 года средние температуры в арктической зоне Сибири превышали норму на 10 °C, что приводило к разрушительным пожарам, вызвало масштабную потерю морского льда и сыграло важную роль в том, что 2020 стал одним из трех самых теплых лет в истории.



"Этот новый для Арктики рекорд является очередным показателем в серии наблюдений, поступивших в Архив данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлениях и стали тревожным сигналом изменения нашего климата. В 2020 году также был зафиксирован новый температурный рекорд (18,3 °C) для Антарктического континента", – сказал Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.



Таалас добавил, что сейчас исследователи ВМО работают над тем, чтобы проверить показания температуры 54,4 °C, зарегистрированные в 2020 и 2021 годах в самом жарком месте в мире – Долине Смерти в Калифорнии, и подтвердить новый температурный рекорд для Европы – 48,8 ° C, зарегистрированный на итальянском острове Сицилия этим летом.



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