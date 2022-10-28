Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечают, что ДТП произошло на полигоне вблизи города Мирный в Астраханской области. Военный КамАЗ, которым управлял 22-летний контрактник Исрапил, сбил колонну из 20 военнослужащих-срочников.

Двое военных погибли: один – сразу, второй – в больнице. Еще 11 - получили ранения. Их отправили в больницу Минобороны.

О причинах ДТП неизвестно. В настоящее время его расследуют военные следователи.

15 октября на полигоне в Белгородской области солдаты устроили стрельбу и убили 11 человек, еще 15 ранили.

16 октября стало известно о причинах стрельбы – ими стали высказывания российского полковника об Аллахе и нежелание воевать против Украины.