В Архангельской области контрактник на КамАЗе наехал на колонну срочников: погибли двое мужчин
В Архангельской области в России контрактник на военном КамАЗе наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы
Об этом сообщают российские СМИ.
Отмечают, что ДТП произошло на полигоне вблизи города Мирный в Астраханской области. Военный КамАЗ, которым управлял 22-летний контрактник Исрапил, сбил колонну из 20 военнослужащих-срочников.
Двое военных погибли: один – сразу, второй – в больнице. Еще 11 - получили ранения. Их отправили в больницу Минобороны.
О причинах ДТП неизвестно. В настоящее время его расследуют военные следователи.
- 15 октября на полигоне в Белгородской области солдаты устроили стрельбу и убили 11 человек, еще 15 ранили.
- 16 октября стало известно о причинах стрельбы – ими стали высказывания российского полковника об Аллахе и нежелание воевать против Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное