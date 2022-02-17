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В Аргентине вспыхнули масштабные лесные пожары

17 февраля, 2022 четверг
15:30
Мир Аргентина пожар

На северо-востоке Аргентины несколько недель бушуют масштабные пожары, охватывая около 80 тыс. га в день

Об этом сообщает Protothema.

Отмечено, что пожары нанесли непоправимый ущерб окружающей среде и серьезный экономический ущерб провинции Корриентес. Огонь уничтожил около 6% от общей площади провинции.

Ущерб достиг не менее 4,2 млн дол. из-за поврежденных посевов чая и 44,6 млн дол. из-за уничтожения рисовых полей. Погибло не менее 70 тыс. голов крупного рогатого скота.

Как известно, пожары продолжают распространяться, дым не позволяет обновлять спутниковые замеры.

Национальная пожарная команда сообщила, что пожарные при поддержке армии и ВВС ведут борьбу с шестью огромными активными линиями огня.

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