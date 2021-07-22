В Аргентине разрешили указывать третий пол вместо "мужчина" или "женщина" в паспортах

Об этом пишет "Радио Свобода".



Как отметил президент Аргентины Альберто Фернандес, для государства неважно, мужчина перед ним или женщина.



"Важно, что граждане учатся или работают, вакцинируются, платят налоги, а не их сексуальная ориентация", - пояснил он.

Фернандес сказал, что другие идентичности, кроме мужской или женской, существовали всегда, просто в другие времена это скрывали.



"Не ставя эти вопросы, мы лишаем счастья миллионы людей, лишаем их возможности быть счастливыми", - считает президент Аргентины.

В Аргентине развита система законодательства в отношении ЛГБТ и гендерных особенностей. В 2002 году Буэнос-Айрес стал первым городом Латинской Америки, который легализует гражданские союзы для однополых и разнополых пар. С 2010 года там разрешены однополые браки.