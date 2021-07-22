В Аргентине разрешили указывать третий пол вместо "мужчина" или "женщина" в паспортах
Третий пол в аргентинских удостоверениях будет указан буквой Х
Об этом пишет "Радио Свобода".
Как отметил президент Аргентины Альберто Фернандес, для государства неважно, мужчина перед ним или женщина.
"Важно, что граждане учатся или работают, вакцинируются, платят налоги, а не их сексуальная ориентация", - пояснил он.
Фернандес сказал, что другие идентичности, кроме мужской или женской, существовали всегда, просто в другие времена это скрывали.
"Не ставя эти вопросы, мы лишаем счастья миллионы людей, лишаем их возможности быть счастливыми", - считает президент Аргентины.
В Аргентине развита система законодательства в отношении ЛГБТ и гендерных особенностей. В 2002 году Буэнос-Айрес стал первым городом Латинской Америки, который легализует гражданские союзы для однополых и разнополых пар. С 2010 года там разрешены однополые браки.
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