В Аргентине проходят выборы: президентом может стать сторонник Трампа

Об этом сообщает The Washington Post .

В воскресенье, 22 октября, в Аргентине проходят президентские выборы, которые могут привести к приходу к власти правого популиста, сторонника Дональда Трампа, который возглавит одну из самых крупных и нестабильных экономик Латинской Америки.

Конгрессмен Хавьер Милей, 52-летний экономист-либертарианец, ошеломил политический истеблишмент Аргентины своей неожиданной победой на августовских праймериз. Обещая уничтожить политическую "касту" страны (местная версия трамповского "осушить болото"), он предложил закрыть центральный банк, долларизировать экономику и взять "цепную пилу" для государственных расходов. Он обещает сократить количество правительственных министерств с 18 до восьми и позволит радикально свободным рынкам править.

С помощью вирусных видеороликов в TikTok и митингов на аренах в стиле рок-концертов он активизировал поколение молодых людей, борющихся за доступ к рабочей силе. Теперь избиратели говорят, что они стремятся пойти кардинально по другому пути.

Опросы показывают, что Милей лидирует среди пяти кандидатов. Чтобы победить в воскресенье, кандидат должен получить 45% голосов, или 40% с 10-балльным преимуществом над кандидатом, занявшим второе место, по меньшей мере на 10%.

Если победит Милей, то, по словам политолога Хуана Хермано, "Аргентина с политической точки зрения вступает на неизвестную территорию". По его словам, за 40 лет непрерывной демократии в стране никогда не было президента, который был бы "столь явным аутсайдером".

Но в отличие от Трампа, который имел поддержку Республиканской партии, или Болсонару, поднявшегося по службе в армии, Милей не имеет очень большой политической структуры вокруг себя. Он станет первым президентом, который не будет иметь партийных союзников среди 23 губернаторов провинций Аргентины и не будет иметь значительную поддержку в законодательном органе, что вызывает вопросы о том, как он сможет управлять страной.

Призывы Милея к долларизации и нападки на песо - он назвал аргентинскую валюту "экскрементами" - повлекли за собой шоковые волны в экономике. Через несколько дней после его победы на праймериз курс песо обрушился, а инфляция подскочила. Аргентинцы бросились заполнять бензобаки и запасаться непортящимися продуктами, пока цены не выросли. Мародеры грабили супермаркеты.

На неофициальном рынке Аргентины, который широко торгуется и влияет на потребительские цены, стоимость 1 доллара на прошлой неделе впервые превысила 1000 аргентинских песо. До праймериз 1 доллар стоил около 600 песо. До пандемии он стоил 80 песо.