В Аргентине произошло два мощных землетрясения, магнитудой до 6,5

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Магнитуда первого землетрясения составила 5,3. Ячейка находилась на глубине 200 км в 73 км к северо-западу от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес с населением около четырех тысяч человек.

Позже произошло еще одно, более мощное землетрясение магнитудой 6,5. Его эпицентр находился в 68 км северо-западнее Сан-Антонио-де-лос-Кобрес.