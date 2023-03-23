В Аргентине произошло два мощных землетрясения, магнитудой до 6,5
В Аргентине 22 марта произошли два землетрясения, магнитудой 5,3 и 6,5 – сообщений о жертвах и разрушениях пока нет
Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Магнитуда первого землетрясения составила 5,3. Ячейка находилась на глубине 200 км в 73 км к северо-западу от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес с населением около четырех тысяч человек.
Позже произошло еще одно, более мощное землетрясение магнитудой 6,5. Его эпицентр находился в 68 км северо-западнее Сан-Антонио-де-лос-Кобрес.
- Напомним, 21 марта мощное землетрясение, магнитудой 6,8, было зафиксировано в большей части Пакистана. Его эпицентр находился на севере Афганистана – там магнитуда составила 7,8. Он также затронул ряд соседних стран: Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая, а также Индии.
- 18 марта землетрясение, мощностью 6,8, произошло в Эквадоре и на севере Перу – погибли по меньшей мере 14 человек, 380 получили ранения.
- 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи. По состоянию на 26 февраля количество жертв стихийного бедствия превысило 50 тыс. человек.
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