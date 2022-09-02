Об этом сообщает BBC.

Нападение произошло вечером 1 сентября, когда вице-президент Аргентины Кристина Киршнер общалась со сторонниками у своего дома. Из толпы вышел мужчина и направил ей в лицо пистолет. Однако, когда он хотел выстрелить, оружие заклинило. На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что люди в толпе пытались оградить Кристину Киршнер от нападающего.

Полиция сообщила, что мужчину, покушавшегося, задержали и взяли под стражу. Местные СМИ идентифицировали его как 35-летнего бразильца. Мотивы нападения пытаются установить. Правительственные источники издания La Naсion утверждают, что мужчина имел разрешение на ношение огнестрельного оружия от 17 марта 2021 года. В соцсетях он следил за страницами, связанными с радикальными группами. Также среди интересов мужчины – сайты, представляющие себя как "ложи" или "масонские ордена".

В обращении к нации поздно вечером в четверг президент Аргентины Фернандес сказал: "Кристина осталась жива, потому что по причине, пока технически не подтвержденной, пистолет, в котором было пять пуль, не выстрелил". Он осудил нападающего и добавил, что покушение на жизнь госпожи Фернандес де Киршнер было одним из "самых серьезных инцидентов с момента возвращения страны в демократию 1983 года".

Президент объявил выходной в стране в пятницу, чтобы дать аргентинцам время "высказаться в защиту жизни, демократии и солидарности с нашим вице-президентом".

Вице-президент Аргентины является фигуранткой судебного процесса как обвиняемая в присвоении бюджетных денег, которые выделили на инфраструктурные проекты в провинции Санта-Крус, когда она была президентом страны (2007-2015 гг.). В день, когда на нее совершили нападение, женщина возвращалась домой из суда. Киршнер отвергает обвинения. Впрочем, если суд признает ее виновной, Киршнер грозит 12 лет заключения и пожизненный запрет заниматься политикой. Однако Фернандес де Киршнер является членом сената и пользуется депутатской неприкосновенностью. Ее не посадят в тюрьму, если ее приговор не ратифицирует верховный суд страны, или она потеряет место в сенате на следующих выборах в конце 2023 года.

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