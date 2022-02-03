В Аргентине по меньшей мере 17 человек погибли от отравленного кокаина, еще более 50 госпитализированы
В нескольких городах аргентинской провинции Буэнос-Айрес по меньшей мере 17 человек скончались после употребления кокаина, в котором подозревают содержание ядовитого вещества, еще 56 находятся в больницах
Об этом сообщает Reuters.
Чиновники и местные СМИ сообщают, что от употребления отравленного кокаина погибли по меньшей мере 17 человек, причем случаи сосредоточены в нескольких городах провинции Буэнос-Айрес: Херлингем, Сан-Мартин и Трес-де-Фебреро.
Отмечается, что все больше людей обращаются в больницу в восьми муниципалитетах провинции из-за токсичного кокаина. В настоящее время в больницах по этой причине находятся 56 пострадавших.
Источник сообщил изданию, что количество погибших, скорее всего, возрастет.
В министерстве здравоохранения Аргентины считают, что некоторые из пострадавших подверглись опиоидной интоксикации. Чиновники добавили, что количество госпитализированных с серьезными заболеваниями "постоянно растет". После первой смерти в среду, 2 февраля, силы безопасности задержали некоторых людей, подозреваемых в сбыте наркотиков.
Некоторые местные СМИ сообщают, что кокаин был "разбавлен" токсичным веществом, вероятно, группой наркоторговцев, пытавшейся уменьшить расходы на фоне войны с конкурентами.
"Мы ждем результатов лабораторных исследований и расследований задержанных лиц", - сказал местному телевидению министр безопасности провинции Серджио Берни.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.14
Покупка 28.14Продажа 28.42
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.17
- Актуальное
- Важное