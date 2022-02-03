В Аргентине по меньшей мере 17 человек погибли от отравленного кокаина, еще более 50 госпитализированы

Об этом сообщает Reuters.



Чиновники и местные СМИ сообщают, что от употребления отравленного кокаина погибли по меньшей мере 17 человек, причем случаи сосредоточены в нескольких городах провинции Буэнос-Айрес: Херлингем, Сан-Мартин и Трес-де-Фебреро.



Отмечается, что все больше людей обращаются в больницу в восьми муниципалитетах провинции из-за токсичного кокаина. В настоящее время в больницах по этой причине находятся 56 пострадавших.



Источник сообщил изданию, что количество погибших, скорее всего, возрастет.



В министерстве здравоохранения Аргентины считают, что некоторые из пострадавших подверглись опиоидной интоксикации. Чиновники добавили, что количество госпитализированных с серьезными заболеваниями "постоянно растет". После первой смерти в среду, 2 февраля, силы безопасности задержали некоторых людей, подозреваемых в сбыте наркотиков.



Некоторые местные СМИ сообщают, что кокаин был "разбавлен" токсичным веществом, вероятно, группой наркоторговцев, пытавшейся уменьшить расходы на фоне войны с конкурентами.



"Мы ждем результатов лабораторных исследований и расследований задержанных лиц", - сказал местному телевидению министр безопасности провинции Серджио Берни.

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