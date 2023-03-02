Об этом сообщает La Nacion.

Сообщается, что авария произошла вчера, 1 марта. Без света осталось около 20 млн человек, или около 40% от общего количества потребителей во всей Аргентине. В Министерстве энергетики заявили, что расследуют причины сбоев, в том числе на атомной электростанции.

В госкомпании Nucleoelectrica, отвечающей за эксплуатацию АЭС, подтвердили, что она не работает из-за "проблем с сетью". Возобновить работу станции планируют не раньше, чем через 48 часов.