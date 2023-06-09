Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 9 июня.

"В Араповке Луганской области дезертировали около 90 военнослужащих российских оккупационных войск, самовольно покинувшие боевые позиции", - говорится в сообщении ВСУ.

Ночной обстрел Украины 9 июня

"РФ продолжает вести захватническую войну. Полностью игнорирует Международное гуманитарное право. Для достижения своих целей продолжает применять тактику террора, наносит удары, производит обстрелы гражданских объектов, в том числе и жилых кварталов", - пишет Генштаб.

По уточненной информации, ночью 9 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими "шахедами" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Силами и средствами ПВО уничтожены 4 из 7 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 из 10 "шахедов" и "ланцетов" и 4 БПЛА оперативно-тактического уровня ("Орлан-10" и "Supercam").

Обстрелы Украины и ситуация на фронте

В течение суток враг нанес 8 ракетных ударов по гражданским домам города Звягиль Житомирской области и по окрестностям Харькова.

Кроме того, нанес 58 авиаударов и произвел 31 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

"К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные дома, больница и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой", - пишут в Генштабе.

Россияне сосредотачивают главные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 27 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено. На полигонах Беларуси продолжают находиться отдельные подразделения ВС РФ.

и направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено. На полигонах Беларуси продолжают находиться отдельные подразделения ВС РФ. На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливается состав группировки прикрытия границы путем подразделений территориальных войск.

и направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливается состав группировки прикрытия границы путем подразделений территориальных войск. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Карповичи, Леоновка, Гремяч Черниговской области; Хлебороб, Сорокино, Искрисковщина, Юнаковка, Мирополье, Славгород и Большая Писаревка Сумской области.

области; Хлебороб, Сорокино, Искрисковщина, Юнаковка, Мирополье, Славгород и Большая Писаревка области. Террористы обстреляли более 20 населенных пунктов в Харьковской области: Басово, Ветеринарное, Высокая Яруга, Избицкое, Верхняя Писаревка, Гатище, Волчанск, Бочково, Бударки и Землянки.

Басово, Ветеринарное, Высокая Яруга, Избицкое, Верхняя Писаревка, Гатище, Волчанск, Бочково, Бударки и Землянки. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Дворична, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Дворична, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской области и Ямполивка, Дроновка, Сиверск, Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невскоеу, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской области и Ямполивка, Дроновка, Сиверск, Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невскоеу, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Богдановки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Торецка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Званивка, Никифоривка, Васюкивка, Орехово-Василивка, Новомарково, Калинивка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Пивничное Донецкой области.

направлении противник вел наступательные действия в направлении Богдановки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Торецка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Званивка, Никифоривка, Васюкивка, Орехово-Василивка, Новомарково, Калинивка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Пивничное Донецкой области. На Авдеевском направлении противник предпринял неудачные попытки наступления неподалеку от населенных пунктов Северное и Невельское. Нанес авиационные удары в районах Васильевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новодонецкое, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское Первомайское Донецкой области.

направлении противник предпринял неудачные попытки наступления неподалеку от населенных пунктов Северное и Невельское. Нанес авиационные удары в районах Васильевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новодонецкое, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Островское, Курахово, Дачное, Победа, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области.

направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Островское, Курахово, Дачное, Победа, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Большая Новоселка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

направлении враг нанес авиационные удары в районе Большая Новоселка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районе Новоселки Донецкой области и Ольговского, Гуляйполя и Степного Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них: Бурлацкое, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Зализнычное, Белогорье и Каменское Запорожской области и Херсон.

Удары ВСУ по россиянам:

Украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам России.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 5 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.