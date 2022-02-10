В аптеках Хмельницкого обнаружили лекарство от COVID-19 под видом "Молнупиравир": Минздрав говорит, что не давало разрешение продавать в свободном доступе

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



"Находящийся в продаже препарат не зарегистрирован в Украине, а значит, продавать их в свободном доступе запрещено. Так же Минздрав не ответственен за сам препарат, который, вполне возможно, является фальсификатом и несет угрозу жизни пациентов", - сказал первый заместитель. министра здравоохранения Александра Комарида.



Отмечается, что пока не планируется реализация зарегистрированного в Украине препарата "Молнупиравир" через аптечную сеть и он будет доступен нуждающимся украинцам абсолютно бесплатно, однако только по назначению врача.



В Минздраве отмечают, что продажа незарегистрированных лекарств является нарушением лицензионных условий и наказывается в соответствии с законодательством.

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