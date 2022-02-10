В аптеках Хмельницкого обнаружили лекарство от COVID-19 под видом "Молнупиравир": Минздрав говорит, что не давало разрешение продавать в свободном доступе
Министерство здравоохранения получило информацию, что в некоторых заведениях Хмельницкого уже продают препарат "Молнупиравир", используемый для лечения COVID-19. Однако Минздрав не разрешал продавать такой препарат
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Находящийся в продаже препарат не зарегистрирован в Украине, а значит, продавать их в свободном доступе запрещено. Так же Минздрав не ответственен за сам препарат, который, вполне возможно, является фальсификатом и несет угрозу жизни пациентов", - сказал первый заместитель. министра здравоохранения Александра Комарида.
Отмечается, что пока не планируется реализация зарегистрированного в Украине препарата "Молнупиравир" через аптечную сеть и он будет доступен нуждающимся украинцам абсолютно бесплатно, однако только по назначению врача.
В Минздраве отмечают, что продажа незарегистрированных лекарств является нарушением лицензионных условий и наказывается в соответствии с законодательством.
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