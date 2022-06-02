В апреле зарегистрировано в пять раз меньше дел о квартирных кражах, чем в довоенное время

Об этом пишет Опендатабот в телеграмме.

"В апреле количество учтенных дел о квартирных кражах уменьшилось в 5 раз — 127 дел против 700 в обычное время", - говорится в сообщении.

Как объясняет Опендатабот, на уменьшение зарегистрированных случаев квартирных ограблений мог повлиять комендантский час, а также миграция и отсутствие возможности сообщить о преступлении.

При этом значительно выросло количество врученных подозрений: в апреле их количество составляло 74% от количества учтенных дел.



По статье "мародерство" (432 УК) в апреле было зарегистрировано только 2 дела, свидетельствуют данные Опендатабота.

Украинцы за последнюю неделю мая зарегистрировали рекордное количество ФЛП с начала полномасштабной войны.

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