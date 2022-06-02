В апреле зарегистрировано в пять раз меньше дел о квартирных кражах, чем в довоенное время
В апреле зарегистрировано 127 дел о квартирных кражах, тогда как в довоенное время таких было в среднем 700 в месяц
Об этом пишет Опендатабот в телеграмме.
"В апреле количество учтенных дел о квартирных кражах уменьшилось в 5 раз — 127 дел против 700 в обычное время", - говорится в сообщении.
Как объясняет Опендатабот, на уменьшение зарегистрированных случаев квартирных ограблений мог повлиять комендантский час, а также миграция и отсутствие возможности сообщить о преступлении.
При этом значительно выросло количество врученных подозрений: в апреле их количество составляло 74% от количества учтенных дел.
По статье "мародерство" (432 УК) в апреле было зарегистрировано только 2 дела, свидетельствуют данные Опендатабота.
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