Об этом информирует Офис генпрокурора .

Во время мониторинга средств массовой информации и пророссийских телеграмм-каналов стражи порядка обнаружили видео, на котором представители ПВК Вагнер во главе со своим предводителем вывозит украинских детей.

Событие, вероятно, произошло 16 апреля этого года. Злоумышленники незаконно депортировали из Бахмута Донецкой области две семьи вместе с двумя несовершеннолетними детьми.

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Также есть еще одно видео, где вагнеровец общается с одной из семей и ребенком в месте временного пребывания.

Сообщается, что в течение 17-18 апреля из Бахмута вооруженные военные ПИК вывезли в неизвестном направлении еще две семьи с маленькими детьми.

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В общем, известно о минимум трех мальчиках и одной девочке, которых незаконно депортировали.

"Ювенальными прокурорами Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны", - пишет пресс-служба.

Прокуратура устанавливает обстоятельства и разыскивает украинских детей.