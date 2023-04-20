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В апреле вагнеровцы незаконно депортировали из Бахмута четыре семьи с детьми

20 апреля, 2023 четверг
13:54
Криминал

Прокуроры зафиксировали преступление вагнеровцев вместе с предводителем, депортировавшим из Бахмута Донецкой области четыре украинских семьи с детьми

Об этом информирует Офис генпрокурора .

Во время мониторинга средств массовой информации и пророссийских телеграмм-каналов стражи порядка обнаружили видео, на котором представители ПВК Вагнер во главе со своим предводителем вывозит украинских детей.

Событие, вероятно, произошло 16 апреля этого года. Злоумышленники незаконно депортировали из Бахмута Донецкой области две семьи вместе с двумя несовершеннолетними детьми.

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Также есть еще одно видео, где вагнеровец общается с одной из семей и ребенком в месте временного пребывания.

Сообщается, что в течение 17-18 апреля из Бахмута вооруженные военные ПИК вывезли в неизвестном направлении еще две семьи с маленькими детьми.

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В общем, известно о минимум трех мальчиках и одной девочке, которых незаконно депортировали.

"Ювенальными прокурорами Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны", - пишет пресс-служба.

Прокуратура устанавливает обстоятельства и разыскивает украинских детей.

  • 18 марта глава СБУ Василий Малюк заявил, что правоохранители расследуют 16 тыс. случаев депортации украинских детей. Эксперты в начале марта отмечали , что Россия депортировала около 730 тыс. украинских детей.
  • Совет ООН по правам человека на сессии принял резолюцию, где осудил нарушение Россией прав человека в Украине, в частности, депортацию детей с временно оккупированных территорий.
  • Россия продолжает злоупотреблять полномочиями и привилегиями постоянного члена Совета Безопасности ООН для распространения дезинформации о широкомасштабном похищении и незаконной принудительной депортации тысяч украинских детей.
  • 10 апреля стало известно об объявлении подозрения коллаборантке, которая помогла РФ депортировать более 1 тыс. украинских детей.
  • РФ незаконно содержит на временно оккупированных территориях и незаконно вывезла на российскую территорию 4396 детей-сирот из Украины, но уже формируется международная коалиция для их возвращения.
  • С начала полномасштабной войны России в Украине погибли по меньшей мере 470 детей, более 948 ранены.
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