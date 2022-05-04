В апреле украинцы получили почти 67 тыс. ID-карт и 225 тыс. загранпаспортов
В апреле Государственная миграционная служба Украины выдала украинцам почти 67 тыс. ID-карт и 225 тыс. загранпаспортов
Об этом сообщает официальный Facebook Государственной миграционной службы Украины.
В апреле 2022 года почти 67 тыс. украинцев получили ID-карты и более 225 тыс. загранпаспортов.
По состоянию на 1 мая в подразделениях ожидают выдачу 63 тыс. ID-карт и 97 тыс. паспортов для выезда за границу.
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