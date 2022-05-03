В апреле цены в Украине выросли на 15,9%, а в конце года инфляция может превысить 20%, – глава НБУ

Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко написал в колонке для "НВ.Бизнес".



"В условиях войны избежать роста цен невозможно. По оценкам НБУ на основе web-scraping (метод сбора цен с онлайн-супермаркетов), в апреле инфляция составила 15,9%, а в конце года она может превысить 20%", – указа Шевченко.



Рост цен он назвал значительным, но контролируемым.



"Такие показатели несопоставимы с 2015 годом, когда в отдельные месяцы инфляция достигала 60%", – отметил глава центробанка.



При этом НБУ видит признаки возобновления экономической активности: частая остановивших работу предприятий снизилась с 32% в первые недели марта до 17% на конец апреля.



"Экономика будет восстанавливаться, но потери от войны будут значительными. Враг продолжает коварно убивать наших граждан, уничтожать дома и производственные мощности. Значительно возросла миграция, нарушились производственные связи между регионами. По нашим оценкам, ВВП в 2022 году сократится по меньшей мере" – указал глава НБУ.

Напомним, из-за полномасштабной войны, в этом году ВВП может упасть на 30-50%, оценивает правительство.

Всемирный банк прогнозирует, что из-за войны ВВП Украины в 2022 году сократится на 45,1%.