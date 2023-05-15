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Инфографика

В апреле цены на продукты в Украине выросли меньше всего с начала полномасштабного вторжения РФ, - Институт аграрной экономики

15 мая, 2023 понедельник
14:03
Экономика

В апреле 2023 года цены на пищевые продукты в Украине выросли на 0,3% по сравнению с мартом – это самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения

Об этом заявил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" (Национальная академия аграрных наук Украины) Юрий Лупенко.

Он отметил, что в апреле больше выросли цены на мясо и мясопродукты (+3,3%) и на рыбу и продукты из рыбы (+0,5%). В то же время снизились цены на яйца (-8,7%), подсолнечное масло (-1,6%), фрукты (-1,4%), молоко (-0,8%) и сахар (-0,3%). На уровне мартовских остались цены на хлеб и хлебопродукты и масло. Цены на овощи в апреле выросли на 0,3%.

В апреле 2023 года потребительские цены в Украине выросли на 0,2% по сравнению с мартом этого года - это самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения. Также, самый низкий рост потребительских цен и в годовом измерении: против апреля 2022 года они выросли на 17,9%,

По словам Лупенко, замедление темпов роста цен на потребительском рынке продолжалось с ноября 2022 по март 2023 года, когда они выросли на 1,5% против предыдущего месяца. Однако в апреле эти темпы упали почти до минимума.

Общество
Украина
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