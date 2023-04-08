Об этом сообщает телерадиовещатель ERR .

Известно, что участники учений будут решать реальные задачи в сфере кибербезопасности, такие как противодействие атакам на электросети, повышение способности сетей к защите, принятие тактических и стратегических решений в критической ситуации.

"Ни какие другие учения по киберзащите не могут предложить такой конкретный и подробный опыт, как Locked Shields. 24 команды со всего мира должны будут поддерживать жизнь в критически важной инфраструктуре и ИТ-системах", - сказал директор CCDCOE Март Ноорма.

В частности, по его словам, организаторы готовили обучение в течение семи месяцев и создали более 5500 виртуальных систем.

Отмечается, что в этом году в учениях, кроме стран участниц CCDCOE NATO, примут участие группы из 38 стран.

Справка

Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО (COTO) является одним из центров передового опыта НАТО. Он обеспечивает борьбу с кибератаками и киберзащиту информационных систем, а также обучение и подготовку специалистов по киберзащите НАТО. С момента основания 2008 года базируется в Таллинне.