В апреле НАТО проведет в Эстонии крупнейшие в мире обучение в сфере кибербезопасности
Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности (CCDCOE), который работает в Таллинне, 18-21 апреля проведет крупнейшие в мире по обучению по киберзащите Locked Shields 2023, в них примут участие около 3 000 человек
Об этом сообщает телерадиовещатель ERR .
Известно, что участники учений будут решать реальные задачи в сфере кибербезопасности, такие как противодействие атакам на электросети, повышение способности сетей к защите, принятие тактических и стратегических решений в критической ситуации.
"Ни какие другие учения по киберзащите не могут предложить такой конкретный и подробный опыт, как Locked Shields. 24 команды со всего мира должны будут поддерживать жизнь в критически важной инфраструктуре и ИТ-системах", - сказал директор CCDCOE Март Ноорма.
В частности, по его словам, организаторы готовили обучение в течение семи месяцев и создали более 5500 виртуальных систем.
Отмечается, что в этом году в учениях, кроме стран участниц CCDCOE NATO, примут участие группы из 38 стран.
Справка
Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО (COTO) является одним из центров передового опыта НАТО. Он обеспечивает борьбу с кибератаками и киберзащиту информационных систем, а также обучение и подготовку специалистов по киберзащите НАТО. С момента основания 2008 года базируется в Таллинне.
- 5 апреля стало известно, что официальный Таллинн распорядился заблокировать еще 53 домена, с помощью которых пользователи могли получать доступ к российскому пропагандистскому телевидению.
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