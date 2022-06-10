В апреле, до введения санкций, США закупили у России нефтепродуктов на $1,3 млрд, - Bloomberg
США все еще купили много российской нефти и нефтепродуктов в апреле, пока не были введены санкции
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Бюро переписи населения США.
Согласно данным официальной статистики, США потратили 1,3 миллиарда долларов на российскую нефть и продукты в апреле, когда еще было окно для закупки топлива перед введением санкций 22 апреля.
Поток другого российского экспорта также продолжался, даже когда Белый дом пытался разорвать экономические и другие связи с Москвой из-за вторжения в Украину.
- Отметим, о похожей ситуации в Германии рассказал посол Украины в этом государстве Андрей Мельник. Он отметил, что за три месяца войны в Украине Германия увеличила импорт из РФ на 60%.
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