Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Бюро переписи населения США.

Согласно данным официальной статистики, США потратили 1,3 миллиарда долларов на российскую нефть и продукты в апреле, когда еще было окно для закупки топлива перед введением санкций 22 апреля.

Поток другого российского экспорта также продолжался, даже когда Белый дом пытался разорвать экономические и другие связи с Москвой из-за вторжения в Украину.

Отметим, о похожей ситуации в Германии рассказал посол Украины в этом государстве Андрей Мельник. Он отметил, что за три месяца войны в Украине Германия увеличила импорт из РФ на 60%.

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