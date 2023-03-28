В апреле будет осуществлен перерасчет пенсий для 600 тыс. украинцев: кого коснется
В апреле в Украине будет произведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, с учетом увеличенного трудового стажа
Об этом сегодня на заседании правительства 28 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он напомнил, что по результатам индексации в марте у более 10 млн украинцев пенсии выросли почти на 20%. Средний размер повышения составил около 600 гривен.
"Сейчас средний размер пенсии в Украине составляет 5200 гривен", - отметил Шмыгаль.
Кроме того, пенсионные выплаты военным пенсионерам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС выросли более чем на тысячу гривен.
"Теперь в апреле будет произведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, с учетом увеличенного трудового стажа. Такое повышение коснется около 600 тысяч украинцев", - рассказал премьер.
Он отметил, что дополнительные доплаты по возрасту, введение которых инициировал президент Зеленский, также остаются в силе.
"Понимаем, что граждане пенсионного возраста нуждаются в особой поддержке во время войны. Поэтому нашли ресурсы, проиндексировали пенсии, продлили доплаты, предоставляем субсидии и льготы, помогаем всем, кто в этом нуждается", - резюмировал Шмыгаль.
- В Госбюджете на 2023 год заложена весенняя индексация пенсий.
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