В апреле более 80 общин перешли из московского патриархата в ПЦУ
Более 80 территориальных общин выразили желание в апреле перейти из Московского патриархата в ПЦУ
Об этом в Медиацентре рассказал глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский .
"За апрель в Православную церковь Украины из Московского патриархата перешло более 80 общин. По крайней мере, столько было сообщений о собраниях, на которых верующие решили изменить свое подчинение", - рассказал Еленский.
Глава службы подчеркнул, что за 29 дней мая было более 50 сообщений о таких собраниях.
"Конечно, что в уставы этих общин еще далеко не во все внесены изменения, потому что это процесс, который занимает какое-то время. То есть этот процесс происходит. И происходит, по-моему, не лавинообразно, но динамично", - добавил Еленский.
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