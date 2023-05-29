В апреле более 80 общин перешли из московского патриархата в ПЦУ

Об этом в Медиацентре рассказал глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский .

"За апрель в Православную церковь Украины из Московского патриархата перешло более 80 общин. По крайней мере, столько было сообщений о собраниях, на которых верующие решили изменить свое подчинение", - рассказал Еленский.

Глава службы подчеркнул, что за 29 дней мая было более 50 сообщений о таких собраниях.

"Конечно, что в уставы этих общин еще далеко не во все внесены изменения, потому что это процесс, который занимает какое-то время. То есть этот процесс происходит. И происходит, по-моему, не лавинообразно, но динамично", - добавил Еленский.