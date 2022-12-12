В апреле баланс жителей Мариуполя будет не в интересах украинцев, - Андрющенко

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Эспрессо.

"Мы наблюдаем очередной скачок смертности по сравнению с началом ноября. Смертность выросла почти в два раза. Это вполне устраивает оккупантов. В то же время мы наблюдаем рост количества граждан РФ в городе. Если к началу осени их было до десяти тысяч, то сегодня их уже 35 тыс. и до конца года планируется 50 тыс.", – отметил он.

Андрющенко добавил, что это только мужчины – рабочие, строители.

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"Они говорят, что никуда не собираются ехать. Весной они собираются привезти семьи и их будет по меньшей мере будет 100 тыс. граждан в Мариуполе на условное 1 апреля. Сейчас там 120 тыс. граждан Украины, из них 60 тыс. пожилых людей. Где-то в апреле баланс населения будет не в пользу украинцев. Вот и есть геноцид", - подытожил советник мэра.