Об этом сообщает в Military Media Center представитель государственного проекта, который помогает российским и белорусским военным сдаться в плен "Хочу жить" Виталий Матвиенко .

"За апрель мы получили на 10% больше обращений, чем за март 2023 года. Это 3200 обращений", – заявил военный.

Матвиенко рассказал, что за время деятельности проекта поступило более 16 тысяч обращений, а сайт посетили более 36 миллионов человек, из них 32 миллиона – с территории России.

По данным социологического опроса, 40% опрошенных российских военных сказали, что добровольно сдались в плен.

Исследование проводилось в апреле этого года, в нем добровольно приняло участие 400 военнопленных.