В апреле 3200 российских военных выразили желание сдаться в плен из-за "Хочу жить"
За прошлый месяц проект "Хочу жить" получил 3200 обращений от российских военных, желающих сдаться в плен
Об этом сообщает в Military Media Center представитель государственного проекта, который помогает российским и белорусским военным сдаться в плен "Хочу жить" Виталий Матвиенко .
"За апрель мы получили на 10% больше обращений, чем за март 2023 года. Это 3200 обращений", – заявил военный.
Матвиенко рассказал, что за время деятельности проекта поступило более 16 тысяч обращений, а сайт посетили более 36 миллионов человек, из них 32 миллиона – с территории России.
По данным социологического опроса, 40% опрошенных российских военных сказали, что добровольно сдались в плен.
Исследование проводилось в апреле этого года, в нем добровольно приняло участие 400 военнопленных.
- По результатам первого социологического опроса, проведенного Координационным штабом, 55% российских военнопленных не удовлетворены качеством оружия, которым их обеспечивает армия РФ.
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