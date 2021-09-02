В Apple Watch планируют добавить функцию отслеживания давления и температуры, - WSJ

Об этом сообщает The Wall Street Journal .



Отмечено, что в часах Series 7 эти функции не появятся, вместо этого основное внимание будет уделяться новому дизайну и более быстрому процессору.



Новые функции, которые могут появиться в будущих Apple Watch (Series 8)

Измерение артериального давления

Измерение температуры тела

мониторинг сна

Определение глюкозы в крови

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Apple создает функцию, которая будет отслеживать динамику артериального давления пользователей, при этом не показывая конкретные показатели систолического и диастолического давления.Однако в СМИ отмечают, что функция все еще находится в стадии разработки и может измениться. Кроме этого, Apple рассматривает возможность выпустить отдельное устройство, которое будет измерять кровяное давление без манжеты.Компания планирует добавить функцию измерения температуры тела в Series 8, которые выйдут в 2022 году. В будущем Apple планирует, что градусник будет автоматически определять, есть ли у носителя жар.В часах Series 8 может появиться функция отслеживания фаз сна, что позволит ему конкурировать с устройствами Fitbit и других производителей, у которых такие функции уже есть.В то же время, чтобы смарт-часы не разряжались, в Apple изучают различные энергоэффективные способы мониторинга данных в течение ночи.Компания рассматривает возможность введения в Apple Watch функции определения уровня глюкозы в крови и выявления диабета.Однако, по информации СМИ, Apple уже занимается этим несколько лет, но пока не достигла значительного прогресса.