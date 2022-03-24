В Apple Pay запретили рассчитываться по российским картам, - Федоров
Apple Pay запретил добавлять новые российские карты "Мир" и рассчитываться с уже добавленными
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров .
"В Apple Pay уже нельзя добавить новые карты "Мир" и рассчитаться с добавленных ранее карт. Спасибо компании Apple, что придерживаетесь принципов", - написал он.
- Напомним, Apple Payбольше не доступен в России
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