В Apple ответили на упрек правительства Франции по несоответствию iPhone 12 радиационным правилам

Об этом информирует Reuters .

Национальное радиочастотное агентство (ANFR) во Франции приказало Apple во вторник прекратить продажи iPhone 12s во Франции после тестов, которые, по его словам, показали удельный коэффициент поглощения телефона (SAR) – меру скорости радиочастотной энергии, поглощенной организмом от единицы оборудования – было выше, чем разрешено законом. ANFR заявило, что пришлет агентов в магазины Apple и других дистрибьюторов, чтобы проверить, не продается ли модель больше.

Агентство сообщило, что аккредитованные лаборатории обнаружили поглощение электромагнитной энергии телом на уровне 5,74 Вт на килограмм во время тестов, моделировавших, когда телефон держали в руке или держали в кармане штанов. Европейским эталоном является удельная мощность поглощения 4,0 Вт на кг. Тесты показали, что телефон соответствует так называемым стандартам SAR, когда он лежит в кармане куртки или сумке, но не в руках или у лица.

Младший министр цифровой экономики Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что обновление программного обеспечения будет достаточным, чтобы решить проблемы с радиацией, связанной с телефоном, который американская компания продает с 2020 года: «Ожидается, что Apple ответит в течение двух недель. Если они этого не сделают, я готов приказать отозвать все имеющиеся в обращении все iPhone 12. Правило такое - одинаковое для всех, включая цифровых гигантов".

Что говорят в Apple

Компания заявила, что предоставила ANFR результаты нескольких лабораторий Apple и независимых сторонних производителей, подтверждающих ее соответствие всем действующим нормам и стандартам SAR в мире. Производитель оспаривает результаты проверки и будет продолжать сотрудничать с агентством, чтобы доказать, что телефоны отвечают требованиям.

Сообщается, что Apple не разбивает продажи по странам или моделям. В прошлом году ее доходы в Европе составили около 95 миллиардов долларов, что сделало регион вторым по величине после Америки. По некоторым оценкам, в прошлом году в Европе было продано более 50 миллионов iPhone.