В Apple анонсировали версию iOS 17: какие обновленные функции появятся в iPhone
Apple представил новую версию операционной системы для смартфонов iPhone – iOS 17 с рядом новых функций. Больше всего изменения будут касаться звонков и сообщений
Об этом говорилось в официальной презентации Apple.
iOS 17 станет доступна с релизом смартфонов серии iPhone 15 в сентябре 2023 года. Среди главных обновлений – улучшенные функции безопасности, новый режим StandBy, встроенное приложение для ведения дневника, переработанные карточки контактов, улучшенная автокоррекция и голосовая транскрипция, а также живая голосовая почта.
Для контактов теперь можно будет связывать полноценные фото. Можно установить фото для своего номера, и оно будет отображаться у других пользователей.
В FaceTime появится возможность оставить короткую запись, если не удалось дозвониться. В приложении iMessage появятся фильтры поиска и множество наклеек – их можно создать самостоятельно с Live-фото. Новая iOS 17 научилась преобразовывать воспроизведение голосовой почты в текст.
Также в новой ОС улучшили функцию беспроводного обмена файлами AirDrop – NameDrop. Теперь просто можно поднести гаджеты друг к другу, можно обмениваться и контактами. Произошли изменения и по клавиатуре: теперь подсказывать и исправлять ошибки будет новая система анализа. Это также коснется и диктовки.
Новое приложение Journal позволит удобно вести личный дневник. Пользователям будет предложено записывать значимые моменты из жизни.
В iOS 17 также появится режим StandBy, посредством которого iPhone превращается в будильник или календарь на ножке. Новинку можно подключать автоматически, когда смартфон заряжается. Чтобы взаимодействовать с голосовым помощником Siri, больше не нужно говорить "Привет, Siri". Хватит просто окликнуть "Siri".
Важно, что установить iOS 17 смогут смартфоны, выпускавшиеся с 2018 года и позже. К таковым относятся смартфоны моделей выше iPhone 8 и iPhone 8 Plus.
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