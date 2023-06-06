Об этом говорилось в официальной презентации Apple.

iOS 17 станет доступна с релизом смартфонов серии iPhone 15 в сентябре 2023 года. Среди главных обновлений – улучшенные функции безопасности, новый режим StandBy, встроенное приложение для ведения дневника, переработанные карточки контактов, улучшенная автокоррекция и голосовая транскрипция, а также живая голосовая почта.

Для контактов теперь можно будет связывать полноценные фото. Можно установить фото для своего номера, и оно будет отображаться у других пользователей.

В FaceTime появится возможность оставить короткую запись, если не удалось дозвониться. В приложении iMessage появятся фильтры поиска и множество наклеек – их можно создать самостоятельно с Live-фото. Новая iOS 17 научилась преобразовывать воспроизведение голосовой почты в текст.

Также в новой ОС улучшили функцию беспроводного обмена файлами AirDrop – NameDrop. Теперь просто можно поднести гаджеты друг к другу, можно обмениваться и контактами. Произошли изменения и по клавиатуре: теперь подсказывать и исправлять ошибки будет новая система анализа. Это также коснется и диктовки.

Новое приложение Journal позволит удобно вести личный дневник. Пользователям будет предложено записывать значимые моменты из жизни.

В iOS 17 также появится режим StandBy, посредством которого iPhone превращается в будильник или календарь на ножке. Новинку можно подключать автоматически, когда смартфон заряжается. Чтобы взаимодействовать с голосовым помощником Siri, больше не нужно говорить "Привет, Siri". Хватит просто окликнуть "Siri".

Важно, что установить iOS 17 смогут смартфоны, выпускавшиеся с 2018 года и позже. К таковым относятся смартфоны моделей выше iPhone 8 и iPhone 8 Plus.