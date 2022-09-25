В аппарате Путина предлагают поднять призывной возраст до 50 лет, - росСМИ
Глава Совета по правам человека при президенте РФ, телевизионный пропагандист Валерий Фадеев считает необходимым чуть ли не вдвое поднять в России возраст призыва на обязательную военную службу
Об этом он заявил в воскресенье, 25 сентября 2022 года, сообщает российское государственное агентство "РИА "Новости".
"Председатель РПЧ (Советы по правам человека – ред.) предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан РФ до 45-50 лет (сейчас, если им больше 27 лет, они не подлежат призыву)", - говорится в сообщении.
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Этот Совет по правам человека при президенте РФ подчиняется непосредственно администрации Владимира Путина.
- Утром в среду, 21 сентября 2022 года, Путин официально обьявил о начале в РФ частичной мобилизации.
- Планируется набрать 300 тыс. россиян. Однако в оппозиции говорят о якобы 3 млн.
- При этом в России сейчас насчитывается около 5 млн силовиков, половину из которых подконтрольный Кремлю руководитель Чечни Рамзан Кадыров предлагает тоже отправить на войну с Украиной.
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