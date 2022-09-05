В Апостоловом на Днепропетровщине в результате обстрелов оккупантов погибла женщина, еще три человека ранены
5 сентября после обеда российские оккупанты обстреляли из реактивной системы залпового огня Днепропетровскую области. Известно, что погибла пожилая женщина, еще трое – ранены
Об этом информирует в телеграмме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .
"Вобед россияне дважды направили свои "Ураганы" на Криворожский район", - пишет Резниченко.
Глава области сообщает, что в городе Апостолово погибла пожилая местная жительница. Также еще три человека получили ранения. Сейчас их в тяжелом состоянии доставили в медучреждения.
"В городе изуродован газовод - произошел пожар. Пламя огнеборцы уже укротили", - разъясняет глава Днепропетровщины.
Рашисты били и по Зеленодольску. Известно, что поврежденные производственные здания предприятия из людей никто не пострадал.
- В ночь на 5 сентября россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Никопольского района Днепропетровской области. Повреждены 10 частных домов, многоэтажка, а также гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Люди не пострадали.
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