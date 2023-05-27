В АПЛ объявили имя лучшего футболиста сезона
Английская премьер-лига назвала лучшим футболистом сезона норвежского форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда
Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.
Холанд в своем дебютном чемпионате Англии сыграл 35 матчей, забил 36 голов и отдал 8 результативных передач. Норвежец помог "Ман Сити" досрочно стать победителем премьер-лиги.
22-летний форвард побил рекорд результативности АПЛ, который с 34 голами удерживали англичане Энди Коул и Алан Ширер, забивавшие за "Ньюкасл" по 34 гола за сезон.
Больше Холанда в течение одного сезона в Англии во всех турнирах забивал лишь один футболист в истории - Дикси Дин, который в сезоне 1927/28 провел за "Эвертон" 63 гола. У новрежца 52 мяча.
Холанд является первым игроком премьер-лиги, сделавшим хет-трик в трех подряд домашних матчах, и первым футболистом "Сити", забившим трижды в манчестерском дерби против "Юнайтед" с 1970 года.
На титул игрока сезона также претендовали бельгиец Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), норвежец Мартин Эдегор ("Арсенал") и англичане Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал") и Киран Триппье ("Ньюкасл").
В голосовании принимали участие 20 капитанов клубов АПЛ и футбольных экспертов.
- 20 мая "Манчестер Сити" досрочно обеспечил себе чемпионский титул в АПЛ.
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