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В АПЛ объявили имя лучшего футболиста сезона

27 мая, 2023 суббота
14:12
Спорт

Английская премьер-лига назвала лучшим футболистом сезона норвежского форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда

Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Холанд в своем дебютном чемпионате Англии сыграл 35 матчей, забил 36 голов и отдал 8 результативных передач. Норвежец помог "Ман Сити" досрочно стать победителем премьер-лиги.

22-летний форвард побил рекорд результативности АПЛ, который с 34 голами удерживали англичане Энди Коул и Алан Ширер, забивавшие за "Ньюкасл" по 34 гола за сезон.

Больше Холанда в течение одного сезона в Англии во всех турнирах забивал лишь один футболист в истории - Дикси Дин, который в сезоне 1927/28 провел за "Эвертон" 63 гола. У новрежца 52 мяча.

Холанд является первым игроком премьер-лиги, сделавшим хет-трик в трех подряд домашних матчах, и первым футболистом "Сити", забившим трижды в манчестерском дерби против "Юнайтед" с 1970 года.

На титул игрока сезона также претендовали бельгиец Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), норвежец Мартин Эдегор ("Арсенал") и англичане Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал") и Киран Триппье ("Ньюкасл").

В голосовании принимали участие 20 капитанов клубов АПЛ и футбольных экспертов.


 
Эрлинг Холанд
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